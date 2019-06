Autoverzekering jongeren twee keer zo duur

Publicatie: ma 17 juni 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Bestuurders tot 21 jaar betalen meer dan twee keer zoveel premie voor hun autoverzekering als de gemiddelde Nederlandse automobilist. Dit blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Uit gegevens van 25.000 respondenten die op de website een vergelijking maakten voor hun autoverzekering, blijkt dat automobilisten tot 21 jaar gemiddeld 2.007 euro per jaar aan premie betalen. Het gemiddelde over alle bestuurders ligt op 944 euro per jaar.

Automobilisten tussen de 21 en 25 jaar zijn iets goedkoper uit, maar betalen ook nog steeds gemiddeld 1.371 euro per jaar aan autopremie. Vanaf 25 jaar betalen automobilisten met gemiddeld 928 euro per jaar ineens veel minder premie.

‘Autoverzekering voor jonge bestuurder niet meer te betalen’

“Dat je als beginnend bestuurder meer betaalt is natuurlijk niet heel vreemd. Je hebt weinig of geen schadevrije jaren en omdat je nog niet zoveel ervaring op de weg hebt, is de kans op schade groter”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Maar ruim tweeduizend euro per jaar is natuurlijk dramatisch. Met zo’n prijs is een autoverzekering eigenlijk niet meer te betalen als je jong bent.”