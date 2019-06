Strengere handhaving op fietsen centrum Drachten

Publicatie: wo 12 juni 2019 17.55 uur

DRACHTEN - Er wordt strenger gehandhaafd op het fietsen in de wandelgebieden in het centrum van Drachten. Dat kondigde burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland dinsdagavond aan. Met name op rustige momenten op de Noorder- en Zuiderbuurt zijn de fietsers en soms zelfs scooterrijders een ergernis.

Raadslid Johanna Mast van SmallingerlandsBelang stelde vragen over de handhaving in het wandelgebied. "Als wandelaar kun je enorm schrikken als er ineens onverwacht een fietser voorbij komt. Het blijkt een grote ergernis." Burgemeester Rijpstra kon zich daar in vinden. Afgelopen vrijdag zijn er nog bekeuringen in de wandelzones uitgedeeld. "En we gaan daar nog strenger en strakker handhaven."

Ook het stallen van fietsen is een ergernis. "Besloten is om nieuwe fietsrekken op De Kaden te plaatsen. In overleg met de ondernemers komen die op de meest logische plekken."