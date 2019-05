Grapjas zorgt voor onverwacht schuimfeest

Publicatie: za 18 mei 2019 10.16 uur

DRACHTEN - Wie precies de dader is, is vooralsnog onbekend. Deze persoon zorgde er vrijdagnacht wel voor dat de fonteinen van schouwburg De Lawei in Drachten enorm gingen schuimen. Er werd vermoedelijk shampoo of een ander product gebruikt om het te laten gebeuren.

De 'schuim-party' trok zaterdagochtend meteen al veel bekijks en zorgde voor veel reuring onder het publiek. Het zorgde voor mooie beelden. Hoelang het schuimfeest nog gaande blijft, is onbekend.

