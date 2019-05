Tankstation afgesloten wegens brandstoflekkage

Publicatie: vr 17 mei 2019 19.37 uur

DRACHTEN - Vrijdagavond omstreeks 18.50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandstoflekkage bij tankstation Firezone aan De Lange West in Drachten.

Een klant die wilde gaan tanken merkte dat de slang kapot was. Hij wilde gaan tanken, maar toen spoot de benzine, Euro 95, overal heen. Om te voorkomen dat meerdere klanten hier last van zouden krijgen, besloot hij om 112 te bellen. De politie kwam als eerste ter plaatse en deze besloot om de brandweer te alarmeren. De brandweerlieden hebben op de noodstop gedrukt, waardoor er niet meer getankt kan worden.

Nadat de noodstop was geactiveerd, hebben de brandweerlieden het lek provisorisch gerepareerd. Maar omdat er helemaal niet meer getankt kon worden, werd besloten om het hele tankstation af te zetten met lint. Omdat de noodstop werd geactiveerd, kwam ook de beveiliging ter plaatse. Firezone is inmiddels op de hoogte van het probleem. Wanneer er weer getankt kan worden, is nog niet bekend. Eerst zal het lek moeten worden verholpen.