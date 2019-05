Man die ex-vriendin ontvoerde moet naar het PBC

Publicatie: do 16 mei 2019 12.50 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (47) die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex-vriendin heeft ontvoerd en gestalkt, gaat ter observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De Leeuwarder rechtbank besliste dat donderdag en volgde daarmee het advies van een psychiater die in eerste instantie een behandeling in een psychiatrische kliniek had geadviseerd. Dat advies was gebaseerd op de gedeeltelijke bekentenis van de Drachtster, die aanvankelijk alleen had bekend dat hij zijn ex had gestalkt.

Verrassende wending

De zaak kreeg donderdag een verrassende wending toen de man ineens ook toegaf dat hij zijn ex had ontvoerd. Daarmee haalde hij in feite eigenhandig het advies van de psychiater onderuit. Na die nieuwe ontwikkeling kwam de psychiater tot de conclusie dat zijn rapport onvolledig was omdat het gebaseerd was op een halve bekentenis. De psychiater vond dat een zogeheten ‘mono-rapportage’ niet voldeed en dat de verdachte psychisch onderzocht moet worden in het PBC. De rechtbank ging daarin mee.

Afluisterapparatuur en gps-tracker

De Drachtster had in eerste instantie alleen toegegeven dat hij zijn ex-vriendin vorig jaar na het stuklopen van de relatie zo’n vijf maanden lang heeft gestalkt. Behalve dat hij zijn ex mailtjes, sms’jes en brieven stuurde, had hij ook afluisterapparatuur in de woning van de vrouw geplaatst. En hij had onder haar auto een gps-tracker bevestigd. Tijdens de politieverhoren had hij ontkend dat hij de vrouw, samen met een andere man, had ontvoerd en gegijzeld had gehouden.

Nepagent

De ex-vriendin had wel aangifte gedaan van ontvoering, bedreiging en dat ze van van haar vrijheid was beroofd: ze reed op 3 oktober op de Wâldwei toen ze een stopteken kreeg van wat ze dacht dat een politieauto was. De auto werd bestuurd door een handlanger van de Drachtster, die zich had verkleed als agent. Het was een nepagent, zo bleek later. De vrouw werd naar een carpoolplaats gedirigeerd. Ze moest in de politiewagen stappen, waar de verdachte op de achterbank zat.

‘Ex-tbs-klanten’

De vrouw zou bedreigd zijn: de handlanger zou een pistool hebben getoond waarop de verdachte zou hebben gezegd dat de man zijn ex maar door de benen moest schieten. Ook zou de Drachtster hebben geroepen dat familieleden van zijn ex gevaar liepen. Hij zou hebben gezegd dat ‘moordenaars en ex-tbs-klanten’ de familieleden in de gaten hielden. Na een telefoontje van hem zouden ze ‘in actie komen’. Hij had eraan toegevoegd dat het zoontje van de vrouw bovenaan de lijst stond.

‘Cor’

De man heeft de nacht doorgebracht in de woning van de vrouw. Nadat hij was aangehouden heeft hij in eerste instantie het hele verhaal ontkend. Op de zitting gaf hij toe dat hij zijn ex had ‘ontvoerd’, maar er zou niet gedreigd zijn, ook niet met een pistool. Hij had de tweede persoon, een zekere ‘Cor’ die verder onbekend is gebleven, ingeschakeld omdat zijn ex nog spullen van hem had. Cor kreeg nog geld van hem en was bereid om hem te helpen.

Controle verloren

Hij beweerde dat hij de ontvoering had ontkend omdat hij bang was dat hij in de gevangenis zou komen. ‘Ik was er echt van overtuigd dat ik daar niet zou overleven’, zei de Drachtster. Uiteindelijk was het volgens hem ‘helemaal uit de hand gelopen’. ‘Ik had niet van mijzelf gedacht dat ik zover zo gaan’, aldus de verdachte. Juist omdat hij de controle over zichzelf had verloren, zou iets dergelijks volgens de psychiater in de toekomst weer kunnen gebeuren. ‘Dit betekent dat de situatie veel ernstiger is dan ik had ingeschat’, zei de psychiater op de zitting. Het is nog niet bekend wanneer de Drachtster in het PBC terecht kan. De wachttijden kunnen oplopen tot een half jaar.