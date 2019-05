Scooterrijder aangereden door automobilist

Publicatie: do 16 mei 2019 09.46 uur

OLTERTERP - Een scooterrrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Van Harinxmaweg in Olterterp. Rond 8.27 uur werd het slachtoffer aangereden door een automobilist die het terrein van It Fryske Gea wilde oprijden. De bestuurder zag de naderende scooterrijder over het hoofd.

De scooter belandde door de klap op het fietspad. Het slachtoffer is opgevangen door het ambulancepersoneel en gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De ter plaatse gekomen politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie heeft de beschadigde scooter meegenomen.

