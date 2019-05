Internetoplichter biedt hoverboards aan

Publicatie: vr 10 mei 2019 12.35 uur

LEEUWARDEN - Een internetoplichter uit Kollum is vrijdag door politierechter Kees Post veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De 24-jarige man bood hoverboards te koop aan via de door hemzelf opgerichte website hoverboards.nl. Klanten die de hoverboards bestelden kregen keurig een bevestiging met de vraag of ze eerst geld wilden overmaken. Vervolgens konden ze fluiten naar wat ze hadden besteld.

Geld kwam binnen

De Kollumer, hij had ook nog een telefoon via internet te koop aangeboden, handelde onder een verzonnen naam. Toen de man eenmaal tegen de lamp was gelopen, vertelde hij aan de politie dat hij aanvankelijk fanatiek met de website aan de slag was gegaan. Op een gegeven moment zag hij het volgens eigen zeggen niet meer zitten, maar het geld kwam wel binnen. ‘Zonder dat ik het wist’, had hij verklaard.

Niet-traceerbare websites

Het geld heeft hij gebruikt om zijn vaste lasten te betalen. Officier van justitie Thea Pitstra achtte de oplichting bewezen. ‘Hij heeft een valse naam gebruikt en niet-traceerbare websites. Hij heeft niet met open vizier handel gedaan’, aldus de officier. Zij eiste een werkstraf van 180 uur. Er hadden zich vier gedupeerden gemeld. Pitstra vond dat deze mensen hun geld terug moesten krijgen.

‘Een ergerlijk feit’

De rechter sprak van ‘een ergerlijk feit’. Hij volgde de eis op alle fronten. De Kollumer moet 180 uur gratis werken en hij moet aan de benadeelden bijna 2500 euro betalen. De man was zelf niet op de zitting verschenen.