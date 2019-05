Auto's in botsing in De Westereen

Publicatie: za 04 mei 2019 18.04 uur

DE WESTEREEN - Op de Foarwei in De Westereen zijn zaterdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Eén automobilist reed over de weg richting Feanwâlden terwijl de andere de weg overstak richting de lokale kroeg. Op dat moment kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. De auto's raakten behoorlijk beschadigd. Eén van de inzittenden had last van de knie. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de betrokkenen te onderzoeken.

