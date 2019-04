Bestuurder met drank op veroorzaakt ongeval

Publicatie: za 27 april 2019 14.57 uur

KOLLUM - Op de kruising van de Johannes Bogermanstraat met de Eyso de Wendtstraat in Kollum zijn zaterdagmiddag rond 13.00 uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.

De bestuurder van de Audi had de van rechts komende Renault Clio niet opgemerkt met als gevolg een aanrijding. Door de klap is de Audi een slag in de rond gemaakt. De Clio kwam tot stilstaand tegen de brug. De bestuurder van de Audi is aangehouden omdat de politie vermoedde dat er drank in het spel was. Op het politiebureau is geconstateerd dat er inderdaad teveel alcohol was genuttigd. Er raakte niemand gewond bij deze aanrijding.

FOTONIEUWS