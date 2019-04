Auto's in botsing op Noordermeer

Publicatie: do 11 april 2019 17.24 uur

BURGUM - Op de Noordermeer bij Burgum zijn donderdag even voor 16.00 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een automobilist zag te laat dat er een bestuurster uit een zijstraat kwam rijden. Zij reed op dat moment stapvoets de weg op (vanaf de afslag naar de dagbesteding). Een aanrijding was het gevolg.

Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw te onderzoeken. Hij kwam met de schrik vrij. Berger Boersma werd opgeroepen om beide auto's weg te slepen. De kruising is berucht omdat deze onoverzichtelijk is. Zo vond er in 2010 op precies dezelfde plek een zelfde soort ongeval plaats.

