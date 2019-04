Behandeling moordzaak Van Seggeren op 12, 13 juni

Publicatie: di 09 april 2019 13.47 uur

LEEUWARDEN - De moord op Tjeerd van Seggeren wordt op 12 en 13 juni inhoudelijk wordt behandeld. Dat maakte de Leeuwarder rechtbank dinsdag bekend, tijdens de zoveelste pro forma-zitting. De 34-jarige weduwe van Van Seggeren is nog steeds hoofdverdachte. Ondanks pogingen van haar advocaat het voorarrest geschorst te krijgen, blijft de vrouw vast zitten tot aan de behandeling van de zaak.

Festival bezocht

De weduwe heeft altijd ontkend dat ze haar man om het leven heeft gebracht. Het lichaam van de 37-jarige Van Seggeren werd op 9 juli 2017 aangetroffen in een weiland bij De Westereen. Zijn schedel was ingeslagen. Van Seggeren had de avond ervoor een festival bezocht, hij was door geweld om het leven gebracht. In december 2017 werd zijn echtgenote opgepakt, vlak voor ze met de kinderen naar Duitsland zou vertrekken.

Blauwe verfdeeltjes

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de schedel van het slachtoffer zijn blauwe verfdeeltjes aan getroffen. Vergelijkbare deeltjes zijn gevonden in de Mercedes van de weduwe. Verder is haar telefoon rond het tijdstip van de moord in de buurt geweest van het toestel van Van Seggeren. Vorig jaar augustus werd de moeder van de weduwe (55) aangehouden. De vrouw werd een week later weer vrijgelaten.

Alibi

Eind januari werd ex-vriend van de weduwe, een 34-jarige Duitser, aangehouden nadat de weduwe tegen een medegedetineerde gezegd zou hebben dat zij en haar ex betrokken waren bij het om het leven brengen van Van Seggeren. De man had aanvankelijk een alibi voor het weekend van de moord, dat later niet bleek te kloppen. De man heeft twee maanden in Duitsland vastgezeten voor hij uitgeleverd kon worden aan de Nederlandse autoriteiten.

Onderzoek bijna afgerond

Amper twee dagen later werd de Duitser vrijgelaten, zijn alibi bleek wel te kloppen. Volgens het Openbaar Ministerie worden zowel de ex-vriend als de moeder van de weduwe nog steeds als verdachten beschouwd. Het onderzoek is zo goed als afgerond, het OM moet alleen nog de telefoongegevens van de weduwe onderzoeken. Dat onderzoek zal naar verwachting eind april klaar zijn.