Handelaar vrijgesproken van helen gestolen E-bikes

Publicatie: ma 08 april 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige fietsenhandelaar uit Burgum is maandag door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van heling. De Burgumer moest zich op de rechtbank melden omdat hij begin september 2016 twee elektrische fietsen had gekocht die gestolen waren. De man had de fietsen in Akkrum gekocht voor 100 euro per stuk. De laders en de accu’s van de E-bikes ontbraken. Daardoor had de Burgumer volgens zijn zeggen ook geen onraad geroken wat de vraagprijs betrof.

Een goede prijs

Bovendien had hij op Stopheling.nl gecheckt om te kijken of de fietsen koosjer waren. De man die de fietsen - via Marktplaats - aan hem verkocht had gezegd dat hij in scheiding lag en dat de accu's en de laders bij zijn vrouw thuis lagen. Iemand die de koop had gadegeslagen vertrouwde het niet en had de politie gebeld. De man had het kenteken van de bedrijfsbus van de verdachte genoteerd.

2400 euro per stuk

De fietsen waren drie jaar oud, de eigenaar verklaarde dat hij ze voor 2400 euro per stuk had gekocht. Een door de politie geraadpleegde collega van de verdachte had gezegd dat de E-bikes nog zeker 500 euro per stuk waard waren. Daar was de Burgumer het duidelijk niet mee eens.

‘Marktconform’

De man heeft een nacht op het bureau gezeten. De officier van justitie vond dat hij daarmee voldoende gestraft was, zij eiste niet nog eens een extra straf. Advocaat Tinco Delhaye pleitte voor een volledig vrijspraak. Volgens hem was de prijs die de fietsenmaker had betaald ‘marktconform’. Bovendien had de man zijn best gedaan om na te gaan of de fietsen niet van diefstal afkomstig waren.

Fietsen eerlijk

Volgens Delhaye had zijn cliënt zakelijk nogal wat schade opgelopen omdat hij ‘met veel bombarie’ door meerdere politiemensen thuis was aangehouden. De rechter sprak de Burgumer vrij omdat haar uit het dossier niet duidelijk was gebleken wat een redelijke prijs voor de elektrische fietsen. Bovendien had de verdachte aannemelijk gemaakt dat hij zijn best had gedaan om te controleren of de fietsen eerlijk waren.