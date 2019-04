Dode vrouw aangetroffen in vijver in Beetsterzwaag

Publicatie: zo 07 april 2019 11.52 uur

BEETSTERZWAAG - In een vijver aan de Van Lyndenlaan in Beetsterzwaag is zondagochtend een overleden vrouw aangetroffen.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse maar alle hulp mocht niet meer baten. Op dit moment is nog onduidelijk hoe een en ander kon gebeuren. De politie heeft de zaak in onderzoek. De omgeving is afgezet.