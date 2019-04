Man opgepakt na ruzie in Buitenpost

Publicatie: za 06 april 2019 11.36 uur

BUITENPOST - Een man is vrijdagavond opgepakt aan de Doctor Postmastraat in Buitenpost na een ruzie. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Ook de hondengeleider werd opgeroepen.

Volgens de politie was er sprake van een ruzie op straat. In de straat sneuvelden enkele ramen. Na de komst van de politie en de aanhouding, keerde de rust snel terug in de omgeving.