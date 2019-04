Rechter: geen bewijs voor steekpartij in azc

Publicatie: vr 05 april 2019 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige oud-bewoner van het Drachtster azc is vrijdag door politierechter Chris Beuker vrijgesproken. De man, oorspronkelijk afkomstig uit Iran, zou op 20 december vorig jaar een medebewoner met een mes hebben bewerkt. De Iraniër ontkende, de strubbelingen zouden beperkt zijn gebleven tot een worsteling tussen de twee mannen. Het slachtoffer had verklaard dat hij op meerdere plekken op zijn lichaam was gestoken.

De mannen kregen ruzie in het keukengedeelte van hun unit omdat de verdachte zijn troep niet opgeruimd zou hebben. Volgens de verdachte was er al langere tijd onenigheid tussen hem en de medebewoner. ‘Hij probeerde mij uit te lokken’, zei hij. Een getuige had gezien dat de mannen aan het vechten waren, maar die had geen mes gezien. De rechter oordeelde dat het bewijs te mager was en sprak de verdachte vrij. De officier van justitie had twee weken cel geëist.