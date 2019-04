Vijf auto's in botsing op A7 bij Drachten

Publicatie: do 04 april 2019 18.15 uur

DRACHTEN - Op de A7 ter hoogte van Drachten zijn donderdagmiddag vijf voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 17.50 in de richting van Groningen. De linker rijbaan is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Eén van de betrokkenen is in de ter plaatse gekomen ambulance onderzocht.

Door het ongeval ontstond er een file van zo'n 4 km. Vier voertuigen liepen dermate schade op dat ze hun weg niet op eigen kracht konden vervolgen. Een berger heeft ze weggesleept.

