Raadsels rond mishandeling feest Houtigehage

Publicatie: di 02 april 2019 01.20 uur

HOUTIGEHAGE - Een 46-jarige inwoner van Boelenslaan is zaterdagavond bij het jubileumfeest van Sport Vereniging Houtigehage door nog onbekende oorzaak gewond geraakt. De man lag buiten bewustzijn met twee blauwe ogen, een opgezette neus en een diepe schaafwond boven zijn lip tegen de hekken. Zelf heeft hij geen idee wat er is gebeurd.

"Hoe en waarom? Wat is er gebeurd? Ik ben een heel stuk kwijt en hoop op antwoorden", geeft het slachtoffer aan. Zelf stelt hij dat hij totaal geen ruziezoeker is en altijd lang leve de rol voorop staat. "Soms blijkt het slachtoffer de dader, maar wij weten nu helemaal niets over wat er precies heeft plaatsgevonden. Er moeten toch getuigen zijn geweest?" De mishandeling vond laat in de avond plaats. "Mijn dochter moest naar het toilet, kwam terug en zag mij vervolgens tegen de hekken liggen."

De inwoner van Boelenslaan heeft met de politie de afspraak gemaakt om donderdag officieel aangifte te doen. "De Dokterswacht heeft mij geadviseerd om een dag van het werk thuis te blijven. De afgelopen twee nachten heb ik niet kunnen slapen. Ook mijn dochter en vrouw hebben de beelden op het netvlies. We willen graag duidelijkheid over wat er is gebeurd."

Getuigen kunnen zich bij de politie melden via 0900-8844 of via Meldmisdaadanoniem.nl (0800-7000).