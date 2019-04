Jongeren mishandelen man uit Gytsjerk (18)

Publicatie: ma 01 april 2019 10.29 uur

GYTSJERK - Een achttienjarige man uit Gytsjerk is zaterdagnacht in zijn woonplaats zwaar mishandeld in zijn woonplaats. De mishandeling vond plaats door een groepje jongeren bij de Albert Heijn rond 3.30 uur.

Het slachtoffer moest zich in verband met het opgelopen letsel laten behandelen in het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.