WoonFriesland bouwt 18 huizen in Hurdegaryp

Publicatie: vr 29 maart 2019 11.53 uur

HURDEGARYP - WoonFriesland is gestart met de bouw van 18 huurwoningen in Hurdegaryp. In de nieuwbouwwijk in de straat It Súd worden 6 huizen gebouwd en aan De Kolk komen er 12. De huizen functioneren volledig op elektriciteit en zijn gasloos. De huizen worden verwarmd door een warmtepomp en ook worden op ieder dak 12 zonnepanelen geplaatst. De totale investering bedraagt ruim 3 miljoen euro en voor de zomervakantie worden de eerste woningen opgeleverd.

De huurwoningen zijn voorzien van een open keuken. Op de eerste verdieping komen 3 slaapkamers en is een ruime badkamer aanwezig. Op de tweede etage komt een zolderruimte die met een vlizotrap bereikbaar is. De huurprijs van deze woningen bedraagt 607 euro per maand.