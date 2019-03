Auto botst op boom in Drachten

Publicatie: vr 29 maart 2019 08.13 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Houtzaagmolen in Drachten. Een autobestuurder raakte van de weg en botste vervolgens op een boom.

Het ter plaatste gekomen ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd. De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeval. De bestuurder is na de controle aangehouden door de politie voor het rijden onder invloed. De verkeersongevallen analyse is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen. Een berger heeft later in de nacht de auto geborgen. De bestuurder is voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie. Hoeveel de bestuurder daadwerkelijk heeft gedronken, is nog onbekend.

