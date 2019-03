Dronken man rijdt dwars over rotonde

Publicatie: za 23 maart 2019 16.49 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een bestuurder met zijn voertuig rechtdoor geschoten op de rotonde op de Noorderhogeweg in Drachten.

De bestuurder miste, vermoedelijk door hoge snelheid, de rotonde op de Noorderhogeweg. Zijn auto raakte door de klap fors beschadigd. Zo waren er twee banden kapot en was de hele onderkant beschadigd van het voertuig. De bestuurder kwam verder met de schrik vrij.

Toegesnelde agenten kwamen ter plaatse en lieten de bestuurder blazen. Hieruit bleek dat hij had gedronken. Op het politiebureau blies de bestuurder 760 ug/l. Het rijbewijs van de bestuurder is per direct ingevorderd. Ook kreeg hij een dagvaarding.