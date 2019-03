Meeste stemmers voor Forum komen uit Achtkarspelen

Publicatie: do 21 maart 2019 09.32 uur

BUITENPOST - Het Forum voor Democratie is vooral in de gemeente Achtkarspelen populair geworden. Het is de gemeente met het hoogste percentage (16,1%) stemmen in de WâldNet-regio. Het CDA bleef met 19.8% nog net de grootste partij in de gemeente. De partij verloor 4,1%.

De ChristenUnie werd ondanks een verlies de derde partij met 12,1 procent (dit was bij de vorige verkiezingen 16,0), gevolgd door FNP met 10,0 procent (was 14,3). De opkomst in de gemeente Achtkarspelen kwam uit op 57,9%, veel hoger dan bij de vorige verkiezingen (50,9%).