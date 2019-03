Dronken man (33) geboeid naar bureau gebracht

Publicatie: di 19 maart 2019 15.10 uur

URETERP - Een 33-jarige dronken man is afgelopen weekeinde geboeid overgebracht naar het bureau. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd zondag om 0.15 uur door de politie staande gehouden op het Roggepaed in Ureterp. De man had te diep in het glaasje gekeken.

Tijdens het gesprek met de agenten sprak de man met dubbele tong en hij had moeite zich staande te houden. De man wenste nergens aan mee te werken waarna hij werd aangehouden. Als reactie daarop ging hij in verzet waarna hij geboeid werd. Hij is daarna overgebracht naar het bureau in Drachten. Ook daar wenste de man nergens aan mee te werken waarop zijn rijbewijs is ingevorderd. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor de hoogste categorie rijden onder invloed van alcohol.