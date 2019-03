Drachtster gijzelt vriendin: eis tbs met dwang

Publicatie: di 19 maart 2019 13.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen een Drachtster (36) die wordt verdacht van mishandeling en gijzeling van zijn (ex) vriendin, is 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De Drachtster stond dinsdag terecht omdat hij in de vroege uren van 26 september zijn toenmalige vriendin de keel zou hebben dichtgeknepen. Ook zou hij de vriendin hebben belet haar woning aan de Hooizolder te verlaten. De man was binnengekomen door de voordeur in te trappen.

Keel dichtgeknepen

Even daarvoor had hij zijn vriendin ge-appt dat hij 20 euro van haar wilde lenen. Volgens de verdachte klopte dat niet en was hij aan de deur gekomen om zijn spullen op te halen. Ook bestreed hij dat hij de keel van het slachtoffer zo hard had dichtgeknepen dat ze geen adem kon halen. Volgens de vriendin stond de man ‘straalbezopen’ voor de deur. Zij wil 11.000 euro smartengeld van haar ex-vriend. Ze heeft gevreesd voor haar leven en heeft last van slapeloosheid en herbelevingen.

Borderline stoornis

Haar ex-vriend is geen onbekende van politie en Justitie. De man heeft een strafblad van 35 pagina’s. Volgens een psychiater lijdt hij aan een borderline stoornis met anti-sociale trekken. Verder is er sprake van afhankelijkheid van alcohol, cannabis en kalmeringsmiddelen. Onder invloed van stress kan de Drachtster impulsief uit de hoe komen. Volgens de psychiater is een zeer intensieve behandeling noodzakelijk om herhaling te voorkomen

Gebrek aan motivatie

In het verleden is dat verschillende keren geprobeerd, zonder resultaat. Officier van justitie Martijn Kappeyne van de Coppello schatte in dat een nieuwe klinische behandeling vanwege een gebrek aan motivatie bij de verdachte weinig kans van slagen zal hebben. De officier zag als enige oplossing een gedwongen tbs-behandeling. ‘Dat is de meest passende sanctie’, aldus Kappeyne van de Coppello.

Contactverbod

Naast de tbs met dwangverpleging eiste hij een contactverbod voor de duur van vijf jaar. De eerste keer dat de Drachtster wel probeert om met zijn ex in contact te komen, staat daar twee weken cel tegenover. Alle volgende keren dat hij het verbod overtreedt, zou hij een maand moeten zitten. De Drachtster zei zelf dat hij niet van plan is om zijn ex op te zoeken. Hij wil zelfs wel een locatieverbod voor heel Drachten. ‘Ik wil daar niet meer komen’.

De Leeuwarder rechtbank doet op 2 april uitspraak.