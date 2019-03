Auto uitgebrand aan de Bank in Drachten

Publicatie: ma 18 maart 2019 17.53 uur

DRACHTEN - Aan de Bank in Drachten is maandag aan het einde van de middag een auto uitgebrand. Door een nog onbekende oorzaak vloog de Ford in brand, waarna de brandweer werd gealarmeerd.

Al voordat de brandweer ter plaatse was, had de eigenaar zelf de brand al geblust. Wel heeft de brandweer nog nageblust. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.