Boom over de weg aan Koumarwei in Burgum

Publicatie: za 16 maart 2019 21.00 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest zaterdagavond rond 20.00 in actie komen aan de Koumarwei in Burgum. Ter plaatse bleek een boom over de weg gewaaid.

Eerder deze week waaide al meerdere bomen over de weg in deze straat. De brandweer van Burgum heeft de weg weer vrijgemaakt.

FOTONIEUWS