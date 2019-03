Inbreker maakt brokken op N381 in gestolen Volvo

Publicatie: vr 15 maart 2019 10.35 uur

URETERP - Een 33-jarige inbreker uit Zuidlaren is de man die donderdagochtend een ongeval veroorzaakte op de N381 bij Ureterp. De man had ingebroken, reed in een gestolen auto en was onder invloed van drugs. Omstreeks 6.45 uur botste hij met de Volvo op zijn voorganger.

Omstanders lieten de ter plaatse gekomen agenten direct al weten dat de man gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Ook probeerde de man een tas in de kofferbak opzichtig te verbergen. Even later troffen de agenten inbrekerswerktuigen aan. Via een drugstest door ambulancepersoneel bleek dat hij onder invloed was.

De 33-jarige man werd vervolgens door de politie aangehouden ter zake rijden onder invloed van drugs en heling. Ook zouden er gestolen goederen in de auto liggen. Later werd duidelijk dat de Volvo gestolen was na een inbraak in een zorginstelling in Siddeburen. De Volvo is eigendom is van een verpleegkundige. De goederen in de auto waren gestolen tijdens de inbraak.

De man uit Zuidlaren is ingesloten in het cellencomplex te Groningen voor verhoor en onderzoek. De Volvo werd in beslag genomen. Bij de zorginstelling is nog een gestolen auto aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte ook betrokken is bij deze auto.