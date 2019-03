Ameland krijgt speciaalbier+lunch in De Welvaart

HOLLUM - Café De Welvaart in Hollum op Ameland kan na een succesvolle crowdfundingactie haar deuren weer opengooien. Ondernemer Taco Zandbergen kwam met een plan om in het café speciaalbieren en lunches met Amelander producten aan te bieden. Om te kunnen starten ontbrak hem het geld en daarom zette hij een crowdfunding op touw via een organisatie die dat speciaal voor ondernemers begeleidt.

De Welvaart is sinds het najaar van 2011 gesloten en meer en meer staat het statige pand aan de Burenlaan te verpieteren. Zandbergen werkte zijn plan uit, schraapte 15.000 euro bijeen en zocht financiers voor 150.000 euro om het café, de twee appartementen en de twee hotelkamers weer bij de tijd te brengen. De zaak moet worden opgeknapt en de keuken moet opnieuw worden geïnstalleerd. Wat eens keuken was heeft alleen nog een afzuigkap. Alle apparaten zijn weg.

De crowdfundingactie startte begin januari met een streefbedrag van 150.000 euro. Dat bedrag kon in februari naar beneden worden bijgesteld naar 75.000 euro nadat zich twee grote financier hadden gemeld. Op 11 maart sloot de actie en Zandbergen heeft voor De Welvaart een score van 120 procent gehaald en de 90.000 volgemaakt. Daar kan hij mee van start. Nog dit jaar heropent het café, dat een geschiedenis heeft die teruggaat tot de 18e eeuw.