Brandweer rukt onnodig uit voor 'rietbrandjes'

Publicatie: wo 27 februari 2019 12.32 uur

BURGUM - Tot tweemaal toe rukte de brandweer van Tytsjerksteradiel dinsdag uit voor rietbranden. Om 13.33 uur werd de ploeg van Gytsjerk opgeroepen voor een rietbrand aan de Kooiweg. Een paar uur later kon de Burgumer brandweerploeg de kazerne verlaten voor een rietbrand aan de Feantersdyk bij Earnewâld.

In beide gevallen heeft de brandweer niets gedaan omdat de brandjes door rietsnijders gesticht zijn. Het is gebruikelijk dat in deze periode rietsnijders uit de natuur riet verzamelen. Het maaiafval wordt vervolgens vaak in brand gestoken omdat afvoeren lastig is vanwege de drassige ondergrond. Waarschijnlijk hebben voorbijgangers vervolgens de brandweer gebeld.