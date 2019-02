Pianostemmer rijdt onder invloed: 4 weken cel

Publicatie: di 26 februari 2019 12.16 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige inwoner van Ureterp moet vier weken zitten omdat hij op 22 juni onder invloed van morfine achter het stuur heeft gezeten. Het rijbewijs van de man is al sinds november 2016 ongeldig verklaard. In juni werd hij in Ter Idzard aangehouden. In januari 2017 had hij ook gereden terwijl zijn rijbewijs ongeldig was. Toen zette de politie hem in Wolvega met zijn auto aan de kant van de weg.

De man verscheen dinsdag zelf niet op de zitting van de politierechter. Tegen de politie had hij gezegd dat hij pianostemmer was en zijn klanten thuis moest bezoeken. De man staat bij de politie bekend als een drugsgebruiker. In januari 2017 en februari vorig jaar was hij ook al veroordeeld. Omdat hij al eens een werkstraf had gekregen, moest de rechter volgens het taakstrafverbod wel een gevangenisstraf opleggen.

Behalve de onvoorwaardelijke gevangenisstraf kreeg de Ureterper ook een rijontzegging van acht maanden. De officier van justitie had naast de gevangenisstraf en de ontzegging ook een geldboete van 950 euro geëist. De rechter vond dat kon worden volstaan met een vrijheidsstraf en een rijverbod.