Drachtster overloopt twee inbrekers bij thuiskomst

Publicatie: di 19 februari 2019 12.30 uur

DRACHTEN - Een man uit Drachten heeft zondagnacht twee inbrekers overlopen in zijn woning aan de Bolten. De bewoner kwam rond 1.36 uur thuis en zag het duo rondlopen in zijn huis. Ze sloegen direct op de vlucht. De politie was binnen enkele minuten na de melding ter plaatse maar een zoektocht met een politiehond leverde niets meer op.

Er zijn camerabeelden van de inbraak. Dankzij de beelden is inmiddels bekend dat de inbrekers rond 22.26 uur over de schutting in de achtertuin klommen. Via de deur wist men vervolgens binnen te komen. De camerabeelden worden onderzocht door de politie.

De inbrekers hebben meerdere spullen buitgemaakt waaronder een Microsoft surface laptop, geld uit spaarpot, een Nintendo Switch (alleen console) en een verzameling souvenir lepeltjes. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan.