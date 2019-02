Huurders dupe van gemeentefusie: extra belasting

Publicatie: za 16 februari 2019 18.48 uur

KOLLUM - Inwoners van de voormalige gemeente Kollumerland die in een huurhuis wonen, moeten dit jaar meer belasting betalen. De aanleiding hiervoor is de gemeentelijke fusie. In de losse gemeenten waren enkele verschillen en dat is nu recht getrokken.

Er geldt een nieuwe beleid in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Het gaat om de rioolheffing. De belastingaanslag hiervoor gaat niet meer naar de verhuurder maar naar de huurder van de woning. Dit onder het mom van 'de vervuiler betaalt'.

Alleen huurders in Kollumerland hebben te maken met deze extra gemeentelijke contributie. De huurders in Ferwerderadiel en Dongeradeel betaalden deze belasting al sinds enkele jaren. Het gaat om 250,20 euro per woning.