Feanster betrapt op rijden onder invloed

Publicatie: vr 15 februari 2019 21.44 uur

KOOTSTERTILLE - Een 46-jarige bestuurder uit Surhuisterveen is vrijdagochtend op de bon geslingerd omdat hij iets te diep in het glaasje had gekeken. Hij werd rond 11.35 uur staande gehouden op de Hege Dyk in Kootstertille.

De blaastest gaf een A-indicatie aan en later op het politiebureau was de score 245 ug/l. Omdat de limiet voor een gevorderd bestuurder 220 ug/l is, werd er door de politie proces-verbaal opgemaakt. Er werd een rijverbod van 1 uur opgelegd.