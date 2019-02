Werkstraf ex-penningmeester supportersclub Cambuur

Publicatie: di 05 februari 2019 13.52 uur

LEEUWARDEN - De frauderende penningmeester van de supportersvereniging van Cambuur is dinsdag wegens verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Die straf is overeenkomstig de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De Leeuwarder rechtbank bepaalde dat de oud-penningmeester, een 69-jarige inwoner van Hurdegaryp, ruim 27.000 moet terugbetalen aan de supportersvereniging.

De rechtbank ging niet mee in het verhaal van de Hurdegarypster: die beweerde twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak dat hij geld van de supportersvereniging had gebruikt voor het kopen van spullen voor spelerswoningen en voor de verhuizingen van spelers. De rechtbank vond die verklaringen ongeloofwaardig. De Hurdegarypster heeft over een periode van ruim zes jaar duizenden euro’s van de supportersvereniging achterover gedrukt.

De zaak kwam aan het rollen toen de man met vakantie was. De opbrengst van de kiosken in het Cambuurstadion was ineens veel hoger. Normaal was de Hurdegarypster belast met het ophalen van het geld. De rechtbank sprak de echtgenote (68) vrij van witwassen. Hoewel er een aantal van het geld van de supportersvereniging aangeschafte spullen in het huishouden van de verdachten terecht zijn gekomen, is dat volgens de rechtbank te weinig om van witwassen te kunnen spreken.

De supportersvereniging diende een claim in van 90.000 euro. De nieuwe penningmeester heeft de boekhouding van zes jaar uitgeplozen en alle dubieuze transacties meegenomen. De supportersvereniging kan dat geld via een civiele procedure op de Hurdegarypster verhalen. Ook zou er via het OM nog een zogeheten Plukze-vordering in het verschiet liggen. Dat zou gaan om een bedrag van 150.000 euro.