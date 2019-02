Binnenkort start deur-aan-deur controle hondentaks

Publicatie: za 02 februari 2019 13.19 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland start met een huis-aan-huis controle op de hondenbelasting. Een Brabants bedrijf gaat op zoek naar honden bij mensen thuis. De controleurs letten op geblaf of de aanwezigheid van attributen die wijzen op het bezit van een hond. De speurneuzen zijn zowel overdag als 's avonds actief.

Mocht er een onaangemelde hond in de woning aanwezig zijn, dan ontvangt het baasje een aanmeldformulier. De hondenbelasting in Smallingerland bedraagt 66 euro per jaar. Elke extra hond kost 95 euro. De controleurs gaan de komende maanden een gedeelte van Smallingerland uitgebreid controleren. Het bedrijf die de controles uitvoert, verwacht dat door deze aankondiging hondenbezitters zich melden indien nodig.