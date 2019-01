Huis van de maand: Koelstrawei 27

Publicatie: vr 01 februari 2019 00.00 uur

TWIJZELERHEIDE - Vraagprijs: € 155.000,-

Deze goed onderhouden hoekwoning met houten garage, overkapping en onderhoudsvriendelijke tuin is gelegen in een kindvriendelijke ruim opgezette woonomgeving aan de rand van het dorp.

De indeling van deze woning is als volgt:

Begane grond: Entree, toilet met fontein, trapkast, cv-kast, lichte woonkamer van ca. 20m2 , keuken met een nette keukenopstelling, bijkeuken met witgoedaansluitingen en achterentree.

Eerste verdieping: Overloop, drie slaapkamers, badkamer met douche en wastafelmeubel.

Tweede verdieping: Middels vlizotrap te bereiken zolderverdieping.

De woning is in 1979 gebouwd. Het is in goede staat van onderhoud. Het schilderwerk is van 2017 en 2018. De woning wordt verwarmd middels een HR-ketel van Nefit uit 2008 met radiatoren. De achtertuin is gelegen op het noordoosten en is onderhoudsvrij ingericht. Door het besloten karakter biedt de tuin u veel privacy. De overkapping biedt u mogelijkheden om bij iets minder weer toch van het buitenleven te genieten. De oprit biedt voldoende plaats om op eigen terrein te parkeren.

Een goed onderhouden woonhuis gelegen op een mooie plek om te wonen.

Een goed onderhouden woonhuis gelegen op een mooie plek om te wonen.