Tweede verdachte opgepakt in zaak Van Seggeren

Publicatie: do 24 januari 2019 14.23 uur

LEEUWARDEN - In de moordzaak Tjeerd van Seggeren is een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 34-jarige Duitser, een ex van de weduwe Van Seggeren, de hoofdverdachte in de zaak. Zij zou tegen een getuige, een medegedetineerde in de vrouwengevangenis in Zwolle, hebben gezegd dat zij en haar ex betrokken zijn geweest bij de moord op Van Seggeren. Officier van justitie Henk Mous maakte dat vanmiddag bekend tijdens alweer de achtste pro forma zitting van de zaak.

Alibi ex klopte niet

Van Seggeren zou in de telefoon van zijn vrouw (34) chatgesprekken van haar met haar ex zijn tegengekomen. De ex, Brian T., is vorige week opgepakt. Hij was al eerder als getuige gehoord. Hij kwam toen met een alibi: in de nacht dat Tjeerd van Seggeren om het leven werd gebracht, van 7 op 8 juli 2017, was hij bij een bruiloft in Duitsland. Later bleek dat die bruiloft zes weken eerder al was geweest. De man heeft volgens Mous nog geen verklaring af willen leggen. Hij zit vast in Duitsland, in afwachting van uitlevering naar Nederland.

Identiteit getuige

Mous wilde de identiteit van de andere getuige niet bekendmaken, dat deed de advocaat wel. De Pree zei dat het om een vrouw uit de Dominicaanse Republiek ging die vanaf de zomer van vorig jaar in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Zwolle zat en half november is vertrokken. Volgens De Pree zou de verdachte tegen de getuige hebben gezegd dat Van Seggeren is gedood door haar ex. Dat zou niet zijn gebeurd op de plek waar het slachtoffer is gevonden, maar op een andere locatie.

Nederlandse taal amper machtig

Alleen daarom al was de getuige volgens de advocaat onbetrouwbaar, omdat het bewijs erop duidt dat Van Seggeren om het leven is gebracht op de plaats waar zijn stoffelijk overschot is aangetroffen. De advocaat stelde dat de getuige met informatie kwam die iedereen uit de media zou kunnen halen. De vrouw zou de Nederlandse taal amper machtig zijn. De verdachte had gezegd dat het verhaal waarmee de getuige op de proppen kwam ‘ongeveer de roddelpraat die rondgaat op de afdeling’ (van de vrouwengevangenis in Zwolle - red.).

Verdachte blijft ontkennen

De Pree verzocht de rechtbank om de getuige op de zitting te horen. ‘Zodat we kunnen zien met wat voor persoon we te maken hebben’. Dat verzoek werd niet ingewilligd, de rechtbank besliste dat de getuige door de rechter-commissaris (RC) gehoord zal worden. De advocaat kwam voor het eerst niet met het verzoek om de voorlopige hechtenis van zijn cliënte op te heffen. Die verzoeken werden bij alle vorige pro forma-zittingen afgewezen. ‘Om iedereen de tijd te besparen’, verduidelijkte De Pree. De verdachte bleef volhouden dat ze niet betrokken is geweest bij de moord op haar man. Ze lijkt zich erbij neergelegd te hebben dat ze tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak vast blijft zitten.

Festival in De Westereen

Op de vorige zitting, op 31 oktober vorig jaar, besliste de rechtbank al dat er nader onderzoek moest worden gedaan naar het dna dat op het slachtoffer werd aangetroffen. De rechtbank heeft de behandeling van de zaak gepland op dinsdag 9 april, met woensdag 10 april als uitloopdag. Tjeerd van Seggeren (37) kwam in de nacht van 8 op 9 juli door geweld om het leven. Hij had die avond een festival in De Westereen bezocht. Zijn levenloze lichaam werd achter een bomenrij aan de Fogelsang gevonden. Op basis van de verwondingen werd in eerste instantie gedacht aan een aanrijding. De weduwe werd in december 2017 opgepakt.