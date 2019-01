Superbloedmaan te zien op maandagochtend

Publicatie: za 19 januari 2019 10.55 uur

DRACHTEN - Liefhebbers van natuurverschijnselen moeten maandagochtend vroeg de wekker zetten. Om 3.30 begint namelijk een volledige maansverduistering. Hierdoor zal de maan rood kleuren.

Een maansverduistering ontstaat doordat de aarde tussen de maan en de zon schuift. Het hoogtepunt van deze verduistering is tussen 5.40 en 6.40. Daarna zal de maan langzaamaan weer witter worden.

Superbloedmaan

Doordat de maan eens in de 29 dagen dichter bij de aarde staat lijkt deze groter. In combinatie met een volle maan spreekt men dan van een supermaan. Maandagochtend zal dat ook het geval zijn. Dit in combinatie met de maansverduistering noemt men ook wel de superbloedmaan.

Koud maar helder

Het kan behoorlijk fris worden in de nacht van zondag op maandag. Volgens het KNMI kan het op sommige plekken plaatselijk -6 graden worden. Het lijkt er wel op dat het een heldere ochtend gaat worden, dus geen bewolking die roet in het eten gaat gooien.