Inbraak in schuur in De Wilgen

Publicatie: di 15 januari 2019 20.59 uur

DE WILGEN - In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken in een schuur aan de Broekfinne in De Wilgen. De buit van deze inbraak: een kettingzaag en autobanden.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie is op zoek naar mensen die wat opmerkelijks gezien hebben.