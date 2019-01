OM: verdachte bedreigt vriendin vanuit de Marwei

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden bepaalde woensdag dat een 35-jarige Drachtster die eind september zijn toenmalige vriendin zou hebben mishandeld en van de vrijheid zou hebben beroofd niet naar huis mag. De rechtbank verlengde het voorarrest van de Drachtster en bepaalde dat de strafzaak op dinsdag 19 maart wordt behandeld. Behalve de mishandeling, het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er sprake is geweest van een poging tot doodslag, wordt de Drachtster ook verdacht van afpersing en twee koperdiefstallen.

De man zou, terwijl hij vastzit in de Marwei in Leeuwarden, zijn vriendin telefonisch hebben bedreigd. Het OM heeft de Marwei gevraagd om de opnames van de telefoongesprekken af te staan. De Drachtster is vaker veroordeeld, er zou sprake zijn van een alcoholverslaving. Het wachten is op de rapporten van een psychiater, een psycholoog en de reclassering. Volgens zijn advocaat ontkent de Drachtster niet dat hij fysiek geweld heeft gebruikt, maar zijn vriendin zou op haar beurt ook gewelddadig naar hem toe zijn geweest.

Om te onderstrepen dat er nog steeds contact is tussen de twee overlegde de raadsman een overzicht van de bezoeken die zijn cliënt de afgelopen tijd heeft gehad. De ex-vriendin zou in tweeënhalve maand tijd acht keer bij de verdachte langs zijn geweest. Desondanks wees de rechtbank het verzoek van de advocaat af om de voorlopige hechtenis op te heffen, of tenminste te schorsen. Dat leidde tot grote onvrede bij de Drachtster. ‘Ik vind het niet eerlijk, zij kan overal mee wegkomen’, zei hij, voor hij door de parketpolitie werd afgevoerd.