Vrouw wordt wakker van inbreker naast haar bed

Publicatie: di 08 januari 2019 10.01 uur

GROU - Een vrouw uit Grou schrok zich maandagnacht een hoedje toen ze wakker werd van een inbreker in haar slaapkamer. De man sloeg gelijk op de vlucht. Hij had de woning grondig doorzocht en al meerdere spullen klaar gezet om mee te nemen.

De inbraak vond tussen 0.00 uur en 0.45 uur plaats in de woning aan de Stationsweg in Grou. De man was binnengekomen via de achterdeur.