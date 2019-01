Siep en Jellie Bijlsma in het zonnetje gezet

GARYP - De eigenaren van de Spar-winkel in Garyp, Siep en Jellie Bijlsma, zijn zaterdagavond gekozen tot 'Gariper van it jier 2018'. De prijs is in het leven geroepen door de dorpskrant "De Rabbelskûte". Lezers kunnen dorpsgenoten nomineren.

De lezers roemden de inzet voor de winkel, de klanten en het dorp. Ook de service die ze leveren is ongekend. Maar bovenal is het echtpaar Bijlsma genomineerd vanwege hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid voor het dorp en hun inzet op bestuurlijk en cultureel gebied. Bewoners noemen hen 'meedenkers' en een paar dat zorgt voor verbinding in het dorp. De verbinding komt tot stand vanuit de Spar-winkel, maar ook via andere kanalen in het dorp. Dat kan zijn het sturen van een kaartje aan zieken, het nemen van zitting in diverse besturen en het samenwerken met de vele verenigingen, de kerk en ondernemers. Ze houden het wel en wee in het dorp in de gaten en zijn daardoor de economische, sociale, maatschappelijke en culturele spil in het dorp.

Wat in veel dorpen niet meer lukt, lukt Siep en Jellie nog steeds wel. Namelijk met een enthousiast team medewerkers de dorpswinkel in stand houden. In hun winkel is echt alles te koop. Vindt een klant een product niet, dan zorgt Jellie ervoor dat het de volgende keer in het schap ligt. De winkel is ook de dagelijkse 'place to be' voor veel bewoners om even dorpsgenoten te ontmoeten en de sociale contacten op peil te houden.

Het echtpaar Bijlsma ontving zaterdagavond in een volle zaal van het dorpshuis een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de Activiteitencommissie van It Geahûs.