Carbidschieten in Kollum

Publicatie: ma 31 december 2018 13.11 uur

KOLLUM - De Kollumer jeugd was op oudjaars ochtend rond 6.00 uur bezig om de eerste carbid knallen in Kollum te laten horen. Een paar uren later waren op verschillende plaatsen in Kollum ploegen actief met hun melkbussen.

De gemeente had dit jaar achttien plekken in de gemeente aangegeven, waar carbid mocht worden afgeschoten. In Kollum mocht men carbid schieten drie plekken. Op Bedrijventerrein Jumaheerd en

bij plan Westenstein I en II (De Dellen) en in een weiland nabij de Hessebrug. Het carbidschieten trok veel bekijks.

