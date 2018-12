Drukke ochtendspits op de A7 door ongevallen

Publicatie: wo 19 december 2018 10.06 uur

TERWISPEL - De ochtendspits op de A7 verliep woensdagochtend behoorlijk stroef door een meerdere ongevallen. Het eerste ongeval gebeurde ter hoogte van Terwispel, hier kwamen drie voertuigen met elkaar in botsing. Niemand raakte gewond, maar de beschadigde voertuigen zijn meegenomen door de berger.

Door het ongeval ontstond er in de richting Heerenveen>Drachten een behoorlijk file omdat tijdelijke een deel van de A7 afgesloten was. Hierdoor kon het verkeer slechts mondjesmaat passeren. De weg kon rond 8.15 weer worden vrijgegeven.

Toen er op bijna exact dezelfde plek in rijrichting Drachten>Heerenveen ook een ongeval plaatsvond was de chaos compleet. Dit ongeval aan deze zijde was gelukkig vlot weer opgelost.

