Twee locaties voor brede school in Beetsterzwaag

Publicatie: di 18 december 2018 17.55 uur

BEETSTERZWAAG - De Brede school in Beetsterzwaag komt op huidige locatie O.D.S. De Trime of op oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach. Dat heeft de gemeente Opsterland bekendgemaakt. In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een gebouw voor de brede school.

De resultaten van het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs, de inbreng van het onderwijs, de reacties van inwoners en

belanghebbenden uit het dorp, leverden uiteindelijk de twee locatiemogelijkheden op. De locaties met bijbehorende kansen zijn vertaald naar twee scenario's die nu bij de gemeenteraad liggen ter

besluitvorming.

Locatie C.B.S. De Paedwizer afgevallen

Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijkt dat de locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt zijn voor het bouwen van een brede school. De reacties van

belanghebbenden en inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten laten zien dat de locatie C.B.S. De Paedwizer de minste kansen oplevert voor de brede school. Ook het onderwijs vindt de overige twee locaties betere alternatieven. Om die redenen is de locatie C.B.S. De Paedwizer niet als bouwlocatie voor een brede school meegenomen in het raadsvoorstel.

Voorkeur voor voetballocatie

Zowel op locatie O.D.S. De Trime als op het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach is voldoende fysieke ruimte voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Ook is er op beide locaties voldoende ruimte voor buitenspelen. De locatie bij de voetbalvereniging heeft vanwege de nabijheid van de bibliotheek en buitensportvoorzieningen een meerwaarde. Uit de inbreng van het onderwijs, de reacties van inwoners en belanghebbenden uit het dorp blijkt dat er draagvlak is voor de meerwaarde van deze locatie. Daarom is het oefenterrein van

voetbalvereniging De Sweach het voorkeursscenario.

De gemeenteraad maakt in februari een keuze. Na de locatiekeuze volgt de ontwerpfase. De verwachting is dat in 2021 de school is gerealiseerd.