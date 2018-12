Drachten onder een witte deken

Publicatie: zo 16 december 2018 07.00 uur

DRACHTEN - Een sneeuwbui heeft in de nacht van zaterdag op zondag Drachten veranderd in een winterwonderland. Net als op meer plekken in Nederland bleef ook in Drachten de sneeuw liggen en dat zorgde voor mooie plaatjes. De meeste sneeuw viel tussen half 4 en half 5.

Al aan het einde van de zaterdagavond waren de strooiploegen op pad om te zorgen voor een zoutlaag op de wegen. Gedurende de hele nacht hebben strooiwagen rondgereden om de wegen zo begaanbaar mogelijk te maken.

Ook veel andere wegen in de Wâlden zijn goed gestrooid en daardoor goed begaanbaar. Op veel plekken is zelfs de sneeuw op de wegen al compleet gesmolten. Voor zover bekend heeft de sneeuw tot nu toe niet gezorgd voor (grote) ongevallen in de regio.

FOTONIEUWS