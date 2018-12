FNP wil nieuwbouw De Warren bij Burgum keren

Publicatie: wo 12 december 2018 20.34 uur

BURGUM - De statenfractie van de FNP heeft deze week vragen gesteld over het mogelijke nieuwbouw-plan in De Warren bij Burgum. Er bestaan plannen voor de nieuwbouw van 300 woningen nabij de Monnikenweg bij Burgum. De FNP geeft gehoor aan weerstand van een aantal omwonenden van het gebied. Ook denkt de partij dat er nog voldoende andere mogelijkheden zijn voor Burgum en de dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het kwetsbare gebied De Warren is de plek voor veel weidevogels en de FNP ziet geen goede reden om er te gaan bouwen. Ook zou het bouwplan opnieuw een splitsing van het dorp Burgum betekenen. De FNP vraagt Gedeputeerde Staten onder andere wat het nationale en provinciale beleid is omtrent het bouwen in het buitengebied.



"Wy as FNP hawwe de beskerming fan greidfûgels heech", zo zegt woordvoerder Klaas Fokkinga, “en wy moatte ek earst sjen nei mooglikheden fan ynwreidzjen yn it wengebiet sels foardat in bûtengebiet oantaaste wurdt troch nijbou”. De FNP wil bovendien weten of het nog mogelijk is om het nieuwbouwplan te keren.