Laatste raadsbijeenkomst gemeente Kollumerland c.a

Publicatie: di 11 december 2018 08.41 uur

KOLLUM - In het gemeentehuis van Kollum was maandagmiddag een bijzondere raadsbijeenkomst. De raadsleden van Kollumerland c.a. kwamen voor de laatste keer bijeen om afscheid te nemen van elkaar. Commissaris van de koning de heer Arno Brok was deze bijeenkomst ook aanwezig.

Vanaf 1 januari gaat de gemeente Kollumerland c.a. over in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Tijdens de laatste raadsbijeenkomst werden twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Wieger Rekker en Cees Fransooijs werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

FOTONIEUWS