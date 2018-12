Brand in wasmand in woonzorgcentrum Ureterp

Publicatie: ma 10 december 2018 22.22 uur

URETERP - In woonzorgcentrum De Lijte in Ureterp is maandagavond brand geweest. Het vuur ontstond - voor zover bekend - bij of in een wasmand. De brand kon snel worden geblust.

De brandweer werd om 20.55 uur gealarmeerd om uit te rukken naar de Boekweitpaed. Er waren niet genoeg brandweermensen beschikbaar en vervolgens werd opgeschaald.

