Eis: geldboete voor dug-outdrama in Twijzel

Publicatie: do 06 december 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een geldboete van 5000 euro plus 5000 euro voorwaardelijk geëist tegen SC Twijzel, voor het fatale dug-outongeval op 21 mei 2014, waarbij de tienjarige Yrsa de Bruin om het leven kwam en vijf kinderen gewond raakten. Tijdens een groot korfbaltoernooi van 22 Friese basisscholen op het sportterrein in Twijzel waren een aantal kinderen op de dug-out geklommen. Door het gewicht van de kinderen schoof de betonnen dakplaat naar voren en stortte het bouwwerk in.

Toestand verergerd

In 2013 was tijdens een najaarsstorm een grote boomtak op de dug-out gevallen. Daardoor waren scheuren ontstaan, in de dakplaat en in een zijwand van de dug-out. In de loop der jaren zou de toestand alleen maar verergerd zijn. Het verwijt van het OM aan de voetbalclub is dat men geen actie heeft ondernomen om de schade te herstellen en de veiligheid van de dug-out te waarborgen. Officier van justitie Simone van der Werf verwijt de vereniging ‘aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid en nalatigheid’.

Club in gebreke gebleven

De officier acht bewezen dat de club in gebreke is gebleven bij het onderhouden van de dug-out. Verschillende getuigen hebben verklaard dat er scheuren in de zijwanden zaten en dat er een scheur in de dakplaat zat. Ook zouden er stenen hebben ontbroken in wat de omgekeerde trapgevel werd genoemd: het voorste deel van de zijwanden, waar de dakplaat deels op rustte. De kinderen zaten op de rand van de dakplaat, door het gewicht verschoof en kantelde de plaat. Tijdens het toernooi hadden verschillende ongeruste ouders hun kinderen van de dug-out gehaald. Ook was er omgeroepen dat de kinderen niet op de dug-outs mochten zitten.

Dood door schuld

Donderdag stond niet het complete bestuur van de voetbalclub terecht, een van de bestuursleden zat als vertegenwoordiger van de vereniging in het beklaagdenbankje. Hij moest zich verweren tegen de beschuldigingen dat de voetbalclub zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel van een van de andere kinderen. Volgens de verdachte had hij na de storm in 2013 met een aantal medebestuursleden gecontroleerd of de dakplaat nog vast lag. Ze hadden aan de plaat gehangen en getrokken. ‘Er was geen beweging in te krijgen’, zei de man.

Veiligheidsrisico

De officier vond dat de club meer had moeten doen. Van der Zee stelde dat het op de weg van de club had gelegen om de dug-out te laten inspecteren door iemand met technische kennis. De schade was volgens Van der Zee ’met het blote oog duidelijk waarneembaar’. Ook het bestuur was op de hoogte volgens de officier. Tijdens een vergadering -na de storm- was gesproken over de schade en wat er mee moest gebeuren. En de gemeente was op de hoogte gebracht van de schade. ‘Vanaf dat moment had de club moeten weten dat de schade een veiligheidsrisico met zich meebracht’, aldus Van der Zee. De officier concludeerde dat de club, als rechtspersoon, aansprakelijk is.

Strafbare gedragingen

Doordat de club de dug-outs heeft gebouwd en zich vervolgens heeft gedragen als eigenaar ervan, is het volgens de officier ook de verantwoordelijkheid van de club om de veiligheid te waarborgen. ‘De strafbare gedragingen kunnen aan de club worden toegerekend’. Het ongeval heeft veel teweeggebracht, bij de nabestaanden en de slachtoffertjes, maar ook in het dorp. Het dagvaarden van de voetbalclub heeft voor een tweespalt gezorgd. Volgens advocaat Liesbeth Poortman wordt het de ouders van de kinderen door verschillende dorpsgenoten zwaar aangerekend dat ze de schuld in de schoenen van de sportvereniging willen schuiven. De slachtoffertjes kampen nog steeds met de naweeën, een aantal kinderen heeft last van een posttraumatische stressstoornis.

De ouders vorderen geen schadevergoeding, ze hebben ervoor gekozen om de schade af te wikkelen met de verzekeringsmaatschappij van de gemeente Achtkarspelen. Advocaat Tjalling van der Goot liet weten dat hij het een kwalijke zaak vond dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft afgeschoven op de sportclub.

De uitspraak volgt over twee weken.